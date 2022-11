Honkballers Astros pijnigen Phillies in vierde duel World Series

De honkballers van Houston Astros hebben wedstrijd vier in de World Series met 5-0 gewonnen van Philadelphia Phillies en daarmee de stand in de finale van het Amerikaanse kampioenschap op 2-2 gebracht. De werpers van de Astros vertolkten een hoofdrol. Zij gunden de tegenstander geen enkele rake klap.

Het was de tweede keer in de geschiedenis van de World Series dat een ploeg een zogeheten ‘no-hitter’ noteerde. In 1956 slaagde New York Yankees erin om Brooklyn Dodgers geen enkele honkslag toe te staan.

De perfecte wedstrijd kwam op naam van vier pitchers: Cristian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero en Ryan Pressly. Daarbij gingen de meeste credits naar startwerper Javier, die zes innings vrijwel foutloos de ballen wierp en de slagmannen van de Phillies geen enkele kans gaf.

Zelfs sloegen de Astros toe in de vijfde inning. Daarin werden de 5 punten gemaakt die ook voor de eindscore zorgden. Wedstrijd vijf in de best-of-seven is donderdag in Philadelphia.

De honkballers uit Houston staan voor de vierde keer in zes jaar in de finale van de World Series. Ze wonnen in 2017. Philadelphia staat voor het eerst sinds 2009 in de finale. Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.