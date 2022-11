Smits is klaar voor leidende rol bij handbalsters op EK

Inger Smits heeft haar draai gevonden bij het Nederlands team. De handbalster speelde jaren in de luwte bij Oranje, maar is sinds de Olympische Spelen van Tokio verlost van die reserverol. Bondscoach Per Johansson verwacht dat ze op het komende EK een leidende rol in de opbouw speelt. “Ik ben er na zeven jaar wel klaar voor”, zegt ze in aanloop naar het toernooi in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. Roemenië is zaterdag de eerste tegenstander.

De geboren Limburgse speelde in mei 2015 al haar eerste interland, maar een doorbraak liet lang op zich wachten. “Ik zat altijd bij de selectie en was erbij op alle oefenstages, maar op de toernooien mocht ik altijd thuis blijven”, zegt de 28-jarige Smits.

In 2018 leek er een kentering te komen. “Toen werd ik ingevlogen voor de wedstrijd om het brons op het EK in Frankrijk. In 2019 was ik erbij toen we wereldkampioen werden in Japan en op de toernooien daarna ook, maar ik kreeg niet veel speeltijd. Het duurde mij iets te lang allemaal. Je wilt altijd belangrijk zijn en spelen.”

In het olympische jaar was ze de wanhoop nabij. “Natuurlijk is er concurrentie in het team, maar ik kreeg voor mijn gevoel niet de kans om me te laten zien. De bondscoach bracht me soms maar voor 5 minuten in en dan dacht ik; wat kan ik dan die 5 minuten laten zien?”

Smits overwon de schroom en uitte haar ongenoegen bij de toenmalige coach, de Fransman Emmanuel Mayonnade. “Als ik niet goed genoeg ben, dan is dat oké, maar ik zou graag de kans willen krijgen, heb ik hem gezegd. Voor mijn gevoel verdiende ik het ook, omdat ik een goed seizoen draaide bij mijn toenmalige club Dortmund. Ik heb de kans gekregen en met beide handen gegrepen.”

In een oefenstage in maart kreeg Smits voor het eerst veel speelminuten en overtuigde ze Mayonnade van haar kwaliteiten. Op de Spelen in Tokio brak ze definitief door. “Daar speelde ik een erg grote rol in het team en sindsdien ben ik een tevreden mens. Ik kan eindelijk in Oranje het spel spelen zoals ik het ook al jarenlang bij mijn clubs heb gedaan.”

Voor de huidige bondscoach is Smits geen vraagteken. “Hij heeft duidelijk aangegeven dat hij een leidende rol van mij verwacht op het EK. Na zeven jaar ben ik daar klaar voor. Ik verwacht veel van mezelf en wil ook belangrijk zijn voor het team.”

Smits is wel voorzichtig met haar verwachtingen voor Oranje op het EK. “We hebben in het verleden een reputatie opgebouwd door als enige ploeg zes jaar op rij de halve finales te halen van een toernooi, met natuurlijk die wereldtitel als hoogtepunt. Iedereen verwacht een medaille, maar die ligt niet voor het oprapen. De top is superbreed.”