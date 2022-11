De Munck wil zich verbeteren in WK-finale: ‘er zijn kansen’

Zenuwen heeft turner Loran de Munck (23) nog niet voor zijn eerste WK-finale op voltige, die zaterdag op het programma staat. De winnaar van EK-zilver legt de nadruk bewust op het woord nóg, want hij weet dat ze nog wel zullen komen.

“Waarschijnlijk komen ze vrijdagavond als ik naar Casimir Schmidt zijn meerkampfinale kijk”, lacht hij. “Dan lig ik ’s avonds misschien wel met zweethandjes in bed. Ik hoop maar dat ik een beetje kan slapen”, lacht hij.

De Munck, die sinds het EK-zilver door zijn teamgenoten ‘vice’ wordt genoemd, plaatste zich als vierde voor de finale. Hij is de eerste Nederlander ooit in een WK-finale op voltige. “Ik vind het heel bijzonder om die persoon te zijn. Het lijkt misschien makkelijk, maar het is supermoeilijk om op dit toestel de finale te halen. Sommige mensen hadden het al over het binnenhalen van een WK-medaille, maar mijn eerste doel was om eerst maar eens die finale te halen. Ik ben überhaupt al heel blij dat dat is gelukt. Ik wil er nu van genieten, wat er ook gebeurt.”

Toch smaakt het in augustus gewonnen EK-zilver ook naar meer. “Ik heb me als vierde geplaatst en er zijn vier of vijf turners die rond de vijftien punten kunnen scoren. Dat wordt zwaar”, zegt De Munck, die zelf 14.833 punten neerzette in de kwalificaties.

“Maar mijn oefening moet en kan beter. Ik weet wat ik moet doen om het zaterdag beter te laten verlopen. In bepaalde gedeeltes zijn zeker nog een paar tiendes te winnen. Dan kan ik ook richting de vijftien punten gaan en zijn er kansen”, doelt hij op het podium.

Hoewel De Munck de eerste Nederlandse WK-finalist is op voltige, won Nederland al wel een WK-medaille op dat toestel. Henricus Thijssen greep in 1903 goud bij de eerste WK uit de geschiedenis. Er werden destijds nog geen finales georganiseerd. De prestatie van Thijssen stamt uit de tijd dat de turnsport nog nauwelijks ontwikkeld was.

De voltige-finale in Liverpool begint zaterdag om 16.20 uur.