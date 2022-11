Veerman heeft zin in WK-brugfinale: ‘behoor al tot beste acht’

Turnster Sanna Veerman (20) kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat ze zaterdagmiddag samen met Naomi Visser in de WK-brugfinale staat.

“Het voelt nog steeds bizar”, zegt ze in aanloop naar de finale. “Toen ik wist dat ik het had gehaald dacht ik: ‘what the fuck, ik heb gewoon een finale’. Als ik het filmpje terugkijk krijg ik nog steeds kippenvel.”

De video van de kwalificatie-oefening waarmee ze zich als zesde plaatste heeft ze al meermaals bekeken. “Eigenlijk doe ik dat vrijwel nooit. Maar nu liep alles zoals het hoorde. Ik zie op dat filmpje dat ik precies doe waarvoor ik heb getraind. Alles viel op zijn plek.”

Veerman stond in 2019 al eens in de EK-finale aan brug, maar een WK-finale haalde ze nog nooit. Een paar weken geleden was het zelfs de vraag of ze de WK überhaupt zou halen. Tijdens het laatste kwalificatiemoment in Rotterdam blesseerde ze zich aan haar rechterenkel. Daardoor kon ze in Liverpool slechts één toestel turnen: brug. “Dat was wel een gek gevoel, wat ik ook heb uitgesproken naar de rest. Maar juist de andere turnsters gaven me vertrouwen. Ze zeiden dat ik met mijn brugoefening juist zou bijdragen aan de teamscore. Die gedachte hield ik in mijn achterhoofd.”

Dat de eerste drie Nederlandse turnsters in de kwalificatie een goede oefening turnden, gaf haar extra vertrouwen. “Daardoor kon ik voluit gaan en wist ik uiteindelijk de finale te halen.”

Eerder dit jaar ging het bij de EK in München bij de kwalificaties nog mis bij de afsprong en kon ze de finale vergeten. “Alle foutjes die ik de afgelopen periode heb gemaakt, hebben eraan bijgedragen dat ik nu scherper ben. Natuurlijk was het op die momenten zelf vervelend, maar nu valt alles op zijn plek.”

Haar eerste WK-finale gaat ze dan ook met vertrouwen in. “Ik heb er superveel zin in. Het wordt spannend, maar dat ga ik niet uit de weg. Ik wil genieten. Verwachtingen heb ik niet. Als ik mijn oefening uitvoer zoals in de kwalificaties, dan ben ik tevreden. Ik behoor al tot de top acht van de wereld, dat is al bizar.”

De brugfinale in Liverpool begint zaterdag om 17.02 uur.