Geblesseerde schaatser Westenbroek mist eerste wereldbekerduel

Schaatser Stefan Westenbroek doet komend weekeinde niet mee aan de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Stavanger. De 20-jarige sprinter van Team Reggeborgh liep vorige week een breukje in de grote teen van zijn linkervoet op en is daarvan niet op tijd hersteld.

Westenbroek won ruim een week geleden tijdens kwalificatiewedstrijden voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden verrassend de 500 meter. Kort daarna liet hij tijdens een krachttraining een stang op zijn voet vallen.

Naast Westenbroek plaatsten Merijn Scheperkamp, Dai Dai N’tab, Janno Botman en Hein Otterspeer zich op de 500 meter ook voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden. Joep Wennemars, die als zesde eindigde in Thialf, is in Stavanger de vervanger van Westenbroek.

Team Reggeborgh heeft goede hoop dat Westenbroek een week later bij de wereldbeker in Heerenveen wel weer mee kan doen.