Basketballers verliezen in WK-kwalificatie ook van Oekraïne

De Nederlandse basketballers hebben ook hun zevende wedstrijd in de WK-kwalificatie verloren. In het Topsportcentrum in Almere moest het flink verjongde Oranje buigen voor Oekraïne: 77-96. De ‘Orange Lions’ hadden al amper kans meer om zich te plaatsen voor de mondiale eindronde, die volgend jaar wordt afgewerkt in Indonesië, Japan en de Filipijnen.

Radenko Varagic zat in Almere voor het eerst als interim-bondscoach op de bank. De geboren Serviër, die al geruime tijd in Nederland werkt, neemt voorlopig de taken over van Maurizio Buscaglia. De Italiaan moest vertrekken na het teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer. De basketballers verloren in Praag hun vijf groepswedstrijden allemaal.

Omdat plaatsing voor het WK 2023 al nagenoeg uit beeld was geraakt, selecteerde Varagic voor het duel met Oekraïne heel wat nieuwe spelers. Oranje begon slecht en stond al snel met 11-0 achter. Nadat Yannick Kraag voor de eerste Nederlandse punten had gezorgd, kwam de thuisploeg een beetje los. Toch stond het halverwege al 59-35 voor Oekraïne. In de tweede helft kon Nederland de spanning niet meer terugbrengen.

De basketballers spelen zondag in Huelva tegen wereldkampioen Spanje, waarvan het eind augustus in Almere met 86-64 verloor. Nederland sluit de WK-kwalificatie in februari af met wedstrijden tegen Georgië en Oekraïne.