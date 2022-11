Verstappen derde in enige training voor kwalificatie in Brazilië

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië de derde tijd neergezet. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest zijn teamgenoot Sergio Pérez en Ferrari-coureur Charles Leclerc voor zich dulden, al waren de verschillen bijzonder klein.

Pérez zette met 1.11,853 de beste tijd neer op het Interlagos-circuit in São Paulo, Verstappen zat daar acht duizendsten van een seconde achter. Leclerc gaf 0,004 seconde toe op de Mexicaan van Red Bull.

De Formule 1-coureurs hebben in Brazilië slechts één training om zich voor te bereiden op de kwalificatie, die vrijdag om 20.00 uur Nederlandse tijd begint. In die kwalificatie wordt de startvolgorde voor de sprintrace van zaterdag bepaald. In Brazilië staat de derde en laatste sprintrace van dit seizoen op het programma. Verstappen won de eerste twee, in Emilia-Romagna en Oostenrijk.

De uitslag van de sprintrace is bepalend voor de startvolgorde van de race van zondag. Het seizoen eindigt volgende week in Abu Dhabi.