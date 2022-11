Schaatser Roest zorgt op 5000 meter voor eerste Nederlandse zege

Patrick Roest heeft voor de eerste Nederlandse zege gezorgd bij de wereldbeker schaatsen in Stavanger. De 26-jarige schaatser uit Lekkerkerk was de beste op de 5000 meter. Roest bleef met 6.20,56 de Italiaan Davide Ghiotto en landgenoot Beau Snellink voor.

Roest dook in de slotrit tegen de Amerikaan Casey Dawson onder de tijd van 6.21,51 die Ghiotto de rit ervoor had neergezet. De winnaar van olympisch zilver op de 5000 meter moest in het begin van zijn race even versnellen om bij de Amerikaan te blijven en nam daarna ver afstand.

Snellink had op het zware ijs in Noorwegen lang de beste tijd met 6.22.28. Die had hij neergezet in de derde rit. Het bleek uiteindelijk goed voor zijn eerste wereldbekermedaille op de 5000 meter.

Marcel Bosker versloeg in zijn rit de Noor Hallgeir Engebraten, winnaar van brons op de Olympische Spelen van Beijing vorig seizoen. Met 6.24,09 eindigde hij als vierde. Kars Jansman kwam tot een tijd van 6.26,82, goed voor de vijfde tijd. Jordy van Workum, die mocht starten door de afmelding van Jorrit Bergsma, werd vijftiende met 6.37,16.

De Noorse schaatser Sander Eitrem had eerder op de dag de 5000 meter gewonnen in de B-groep. De 20-jarige schaatser verraste met 6.18,31 en dat was de beste tijd van de dag op de 5000 meter.

“Ik ben wel opgelucht”, zei Roest bij de NOS. “Het ging zeker niet gemakkelijk. Het ijs was niet geweldig. Maar ik kijk ook gelijk naar wat beter kan. Fysiek kan het nog wel beter en technisch vind ik het moeilijk hier, omdat het ijs zo anders is dan in Thialf.”

Roest had ook gelet op de tijd die Eitrem eerder zaterdag in de B-groep had gereden. “Het is lastig om te vergelijken met de A-groep, maar hij heeft een supergoede tijd gereden. Het is leuk dat hij volgende week in de A-groep mag starten in Heerenveen. Jammer dat hij dat hier niet kon, want daar hoort hij wel thuis.”