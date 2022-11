Tennissters verliezen van Frankrijk in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben de play-off tegen Frankrijk om een plaats in de kwalificatieronde voor de Billie Jean King Cup Finals van volgend jaar verloren. Frankrijk kwam in Le Portel dankzij Caroline Garcia, afgelopen week nog winnaar van de WTA Finals, op een niet meer in te halen 3-0-voorsprong. Garcia, de nummer 4 van de wereld, was in twee sets te sterk voor Lesley Pattinama-Kerkhove: 6-2 6-3.

In de eerste set ging het hard en was Garcia mede dankzij twee breaks op de opslag van Pattinama-Kerkhove binnen een halfuur klaar. De Française produceerde ook nog vijf aces. Garcia won in de tweede set meteen haar opslag, maar liet in de volgende lange game liefst zes breakkansen onbenut. In de vierde game was het bij het vierde breakpoint wel raak voor Garcia: 3-1. Die voorsprong gaf ze niet meer uit handen, al moest ze nog wel drie breakpoints wegwerken.

Nederland had vrijdag al de eerste twee enkelspelen verloren: Alizé Cornet was veel te sterk geweest voor Pattinama-Kerkhove waarna Suzan Lamens verloor van Diane Parry.

Nederland miste in Le Portel Arantxa Rus. De beste Nederlandse op de wereldranglijst (117e) was niet beschikbaar. Arianne Hartono meldde zich een week voor het treffen om handhaving in de wereldgroep af met een blessure.