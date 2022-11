Verstappen weigert te zeggen waarom hij teamorder negeerde

Max Verstappen liet zich na de race niet uit over de reden waarom hij zijn teamgenoot Sergio Pérez weigerde te helpen in de slotfase van de Grote Prijs van Brazilië. De wereldkampioen negeerde een teamorder en liet de Mexicaan, die nog tweede kan worden in het kampioenschap, niet voorbijgaan om zesde te worden. “De redenen hebben we net samen besproken. Ik heb hem verteld waarom ik het niet heb gedaan, maar ik ga het hier niet zeggen”, zei hij bij Viaplay.

Over de boordradio gaf Verstappen ook niet de ware reden door, maar hij was wel duidelijk toen de teamleiding hem tijdens de race vroeg zijn zesde plek terug te geven aan Pérez. “Ik heb al eens eerder gezegd dat jullie dit niet meer aan mij moeten vragen, oké? Is dat duidelijk? Ik heb mijn redenen gegeven en daar blijf ik bij”, waren zijn woorden.

Pérez toonde na afloop weinig begrip. “Ik kan niet geloven waarom hij dat weigerde, zeker niet na alles wat ik in het verleden voor hem heb gedaan”, zei hij. “Die twee wereldtitels heeft hij dankzij mijn hulp.”

Verstappen liet wel blijken dat wat hem betreft de zaak nu is afgedaan. “In Abu Dhabi zal ik hem helpen als hij punten nodig heeft om tweede te worden in het kampioenschap. Maar het is belangrijk dat we dit nu eerst hebben besproken.”

Teambaas Christian Horner van Red Bull hield zich op de vlakte. “Dit is iets dat we binnen het team bespreken met de twee coureurs. Ik ben er zeker van dat Max in de laatste race Abu Dhabi er alles aan zal doen om ‘Checo’ te helpen als dat nodig is.”