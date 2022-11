Gridstraf Formule 1-coureur Ricciardo voor slotrace in Abu Dhabi

De Australische Formule 1-coureur Daniel Ricciardo weet nu al dat hij zondag bij de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi drie plaatsen naar achteren moet op de startopstelling. De stewards legden hem die straf op voor de botsing met Kevin Magnussen in de eerste ronde van de Grote Prijs van Brazilië.

Ricciardo tikte de Deense coureur van Haas in een bocht aan bij een mislukte inhaalpoging. De Australiër kon de ronddraaiende Haas vervolgens niet ontwijken en werd daardoor zelf ook van de baan gekegeld. Voor beide coureurs was de race op het Interlagos-circuit direct voorbij.

Ricciardo rijdt komend weekeinde in Abu Dhabi zijn laatste grand prix voor McLaren. De 33-jarige Australiër moet bij het Britse team plaatsmaken voor zijn landgenoot Oscar Piastri. Hij heeft voor volgend seizoen geen stoeltje kunnen vinden bij een andere renstal.

Magnussen had vrijdag in een chaotisch verlopen kwalificatie verrassend poleposition gepakt voor de sprintrace van zaterdag. Daarin eindigde de Deen als achtste. Ricciardo werd elfde in de sprintrace.