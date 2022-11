Florijn maakt kans op titel beste roeister van de wereld

Roeister Karolien Florijn maakt kans om door de internationale roeifederatie verkozen te worden tot ‘vrouwenploeg van het jaar’. Florijn pakte in september in Tsjechië de wereldtitel in de skiff en een maand eerder goud op de Europese kampioenschappen in München.

Naast Florijn in de skiff zijn er drie andere ploegen genomineerd. Het gaat om twee Britse teams, namelijk de lichte dubbeltwee met Emily Craig en Imogen Grant en de roeisters in de vier-zonder: Heidi Long, Rowan Mckellar, Samantha Redgrave en Rebecca Shorten. Ook het Roemeense topduo bij de vrouwendubbel, Simona Radis en Ancuta Bodnar, maakt kans op de prijs.

Daarnaast is Michelle Darvill, die de Nederlandse roeisters onder hoofdcoach Eelco Meenhorst bijstaat, genomineerd door World Rowing. De Canadese topcoach komt opnieuw in aanmerking voor de titel coach van het jaar. Die won ze vorig jaar al toen ze de Canadese vrouwen bijstond.

Op zondag 4 december worden de World Rowing Awards uitgereikt.