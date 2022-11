Golfduel Europa-Amerika om Solheim Cup in 2026 in Nederland

De Solheim Cup komt in september 2026 naar Nederland. Dat is het grootste internationale golfevenement voor vrouwen en de tegenhanger van de Ryder Cup bij de mannen. In het toernooi nemen de beste twaalf golfspeelsters uit Europa het in een driedaagse op tegen de beste twaalf speelsters uit de Verenigde Staten.

De Nederlandse Golf Federatie heeft Bernardus Golf in het Brabantse Cromvoirt aangewezen als de golfbaan waar het toernooi over vier jaar zal plaatshebben. Op deze baan is de afgelopen jaren ook het Dutch Open gehouden.

Sinds 1990 won de Verenigde Staten tien keer de Solheim Cup en Europa zeven keer. De laatste keer dat het toernooi werd gehouden was in 2021 in het Amerikaanse Toledo (Ohio). Team Europa won. Het evenement was in 700 miljoen huiskamers in 239 verschillende landen te zien.

Het toernooi wordt om de twee jaar gehouden om en om in Europa en de VS. In 2023 wordt het toernooi afgewerkt in Andalusië (Spanje). Daarna gaat de Solheim Cup over op even jaartallen en in 2024 is het Amerikaanse Gainesville (Virginia) gastlocatie.

Twee Nederlandse golfsters hebben meegedaan in de Solheim Cup. Christel Boeljon was in 2011 in het Ierse Killeen Castle de eerste. Zij leverde met haar zege in de singles een belangrijke bijdrage aan de Europese eindzege van 15-13. Anne van Dam maakte in 2019 in het Schotse Gleneagles deel uit van het Europese team dat met 14,5-13,5 won van Amerika.

“Hoe gaaf en uniek is het dat dit naar Nederland komt met hopelijk Anne van Dam of Dewi Weber in het Europese team’’, zegt een opgetogen directeur Jeroen Stevens van de NGF. “Wij gaan als land de allerleukste en beste Solheim Cup ooit neerzetten met gendergelijkheid en duurzaamheid hoog in het vaandel.” De federatie verwacht 100.000 toeschouwers uit ruim dertig landen.

Het binnenhalen van de Solheim Cup past binnen de ambities van de NGF om meer vrouwen aan de golfsport te binden. “Zo’n 32 procent van de Nederlandse golfers is vrouw en circa 30 procent van de golfers is tussen de 25 en 50 jaar. De doelstelling is om deze twee percentages in 2030 op 40 procent te hebben”, zegt Stevens. “De NGF hoopt met de organisatie van de Solheim Cup een betere balans in diversiteit, leeftijd en man-vrouwverdeling in de golfsport te stimuleren en het imago onder niet-golfers te verbeteren.”