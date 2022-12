Kaartverkoop begonnen voor Olympische Spelen 2024 in Parijs

De kaartverkoop voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is van start gegaan. Van 1 december tot en met 31 januari 2023 kunnen mensen zich inschrijven voor de loting van de zogenoemde Make Your Games-pakketten.

Degenen die worden aangewezen, krijgen tussen 13 februari en 15 maart 2023 een tijdslot van 48 uur om hun tickets aan te schaffen. Kopers kunnen meerdere sessies in verschillende sporten selecteren.

Met de Make Your Games-pakketten zijn geïnteresseerden in staat om drie sessies te kiezen uit alle sporten op het programma, afhankelijk van de beschikbaarheid en keuze. Fans kunnen zodoende hun eigen programma samenstellen, met een maximum van zes tickets voor elke sessie.

Van maart tot en met mei 2023 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de losse tickets. De verkoop daarvan start in mei.

Voor het eerst in de olympische geschiedenis worden tickets uitsluitend verkocht via één gecentraliseerd en digitaal platform dat voor alle fans tegelijk toegankelijk is. Via het platform worden bijna 10 miljoen kaarten verkocht.

De Spelen van Parijs duren van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus 2024. In het najaar van 2023 gaan meer dan drie miljoen tickets voor de Paralympische Spelen in de verkoop.