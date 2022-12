Zverev verwacht bij rentree niet direct zijn beste tennis

Alexander Zverev wil het demonstratietoernooi om de Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabië aangrijpen om weer wedstrijdritme en het nodige vertrouwen op te doen. De Duitse tennisser gaat de komende dagen zijn eerste wedstrijden spelen sinds Roland Garros, waar hij begin juni een zware enkelblessure opliep tegen Rafael Nadal.

“Ik kan niet zomaar naar de Australian Open afreizen en verwachten dat ik mijn beste tennis laat zien. Daarom zijn deze toernooien momenteel buitengewoon belangrijk”, zei Zverev over het toernooi in het Midden-Oosten. “Ik moet accepteren dat ik niet meteen weer 100 procent zal zijn. Het zal natuurlijk geen kwestie van vandaag of morgen worden.”

Voor de 25-jarige Zverev, nu de nummer 12 van de wereld, is het de zwaarste blessure uit zijn loopbaan. “Dit is een proces dat andere spelers zoals Dominic Thiem of Rafael Nadal al hebben doorgemaakt. Dat accepteer ik ook en ik zal er natuurlijk alles aan doen om zo snel mogelijk weer 100 procent te zijn”, aldus de Duitser. “Er is niets veranderd aan mijn doelen. Ik wil nog steeds een van de beste spelers ter wereld zijn en nog steeds de grootste toernooien ter wereld winnen.”

Zverev had eind vorig seizoen al willen terugkeren op de baan, maar zijn revalidatie verliep niet helemaal als gehoopt. “De tegenslag vlak voor de Daviscup in Hamburg viel me erg tegen. Ik dacht eigenlijk dat ik hersteld was en toen zei de dokter dat het bot nog tijd nodig had. Toen dacht ik: nu begint het allemaal weer van voren af ​​aan. Als gezin hebben we dan ook besloten op vakantie te gaan. Dat was echt goed voor mij. Het was een frisse start en daarna ging het weer de goede kant op.”

Zverev doet begin volgend jaar ook mee aan de United Cup en bereidt zich daar voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat op maandag 16 januari begint.