Amerikaans olympisch comité voorstander van Russen in Parijs 2024

Het Amerikaans olympisch en paralympisch comité (USOPC) is voorstander van deelname van Russen en Belarussen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. De sporters uit die landen zouden dan vooralsnog wel onder neutrale vlag aan de wedstrijden moeten meedoen. Rusland en Belarus zijn uitgesloten van vrijwel alle internationale sportevenementen na de Russische inval in Oekraïne van begin dit jaar.

“We willen graag dat ze erbij zijn”, verklaarde USOPC-voorzitter Susanne Lyons na een bijeenkomst van haar organisatie. “Onze missie is tenslotte om de wereld op een vreedzame manier samen te laten komen via de sport. De olympische beweging kan het zich daarom eigenlijk niet veroorloven deze atleten uit te sluiten. We hopen dat er een manier gevonden wordt om dit te voorkomen.”

Vorige week al nam het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een motie uit de Aziatische sportwereld aan om alvast in dat werelddeel de mogelijkheid te bekijken Russen en Belarussen weer toe te laten tot internationale evenementen, met inachtneming van de nu geldende restricties. Dat zou onder meer betekenen dat ze zonder nationale symbolen meedoen.

Volgens het olympisch comité van Azië is het argument niet langer van toepassing dat sporters uit de desbetreffende landen vanwege hun eigen veiligheid worden geweerd van internationale evenementen.