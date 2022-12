Hawks in NBA in laatste seconde van verlenging langs Bulls

De basketballers van Atlanta Hawks hebben in de NBA in de laatste seconde van de verlenging van Chicago Bulls gewonnen. De pas 19 jaar oude AJ Griffin eiste de hoofdrol voor zich op door met een sensationele buzzerbeater voor een 123-122-eindstand te zorgen.

Griffin bracht het publiek in de State Farm Arena in extase. Terwijl de tijd wegtikte, nam hij de bal met zijn rug naar de basket aan en hij wierp de bal vanuit de draai vervolgens met een soort van lob beheerst in de basket. De tiener werd vervolgens bedolven onder de ploeggenoten en technische staf.

Na de reguliere speeltijd was de stand 110-110. De Bulls hadden in het vierde kwart al de mogelijkheid het duel te beslissen. In de slotseconde kreeg Derrick Jones Jr. twee vrije worpen en omdat hij de tweede miste en Bogdan Bogdanovic de rebound pakte, kregen de Hawks nog één mogelijkheid. De thuisploeg wist toch nog een verlenging af te dwingen.

Opvallend genoeg was Griffin vorige maand ook al verantwoordelijk voor een winnende buzzerbeater in de overtime. Toen bezorgde hij de Hawks een 124-122-overwinning op Toronto Raptors.

Atlanta Hawks maakte een einde aan een reeks van drie nederlagen. De ploeg staat zesde in de Eastern Conference, de Bulls bezetten de elfde plek.