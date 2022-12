Nederlandse wielerploeg DSM krijgt voorlopige licentie WorldTour

De Nederlandse wielerploeg DSM heeft van de internationale federatie UCI weer een licentie gekregen voor de WorldTour, maar die is voorlopig wel onder voorbehoud. De ploeg van manager Iwan Spekenbrink moet aanvullende documenten aanleveren om te voldoen aan de financiële criteria.

Team DSM heeft weliswaar een licentie gekregen voor volgend jaar, maar voor 2024 en 2025 is dat volgens de UCI nog niet zeker. Een woordvoerster van het DSM-team laat weten dat de ploegleiding erop vertrouwt ook in 2024 en 2025 een licentie te hebben.

De internationale wielerbond maakte maandag bekend welke achttien ploegen de komende drie jaar een WorldTour-licentie hebben en dus mogen meedoen aan alle grote wedstrijden. Met Jumbo-Visma, van Tour-winnaar Jonas Vingegaard, maakt nog een Nederlandse ploeg deel uit van de elite.

Het Belgische team Alpecin-Deceuninck van de Nederlandse kopman Mathieu van der Poel is nieuw in de WorldTour. Ook de Franse ploeg Arkéa Samsic heeft promotie gemaakt. Lotto-Soudal, dat verder gaat als Lotto-Dstny, en Israel-Premier Tech zijn op basis van de sportieve resultaten in het afgelopen jaar ‘gedegradeerd’. Zij zakken af naar het pro-continentale niveau. De Noorse ploeg Uno-X had ook een aanvraag gedaan voor een WorldTour-licentie, maar greep ernaast.

Bij de vrouwen hebben vijftien teams een licentie voor het hoogste niveau gekregen, waaronder vier Nederlandse ploegen: SD Worx, Jumbo-Visma, DSM en Liv. Het Belgische Fenix-Deceuninck is nieuw op het hoogste niveau.