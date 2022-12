Tennisser Coric bekroond voor comeback van het jaar

Tennisser Borna Coric krijgt bij de ATP Awards de prijs voor de comeback van het jaar. De 26-jarige Kroaat kreeg in de stemming door zijn collega’s de voorkeur boven de Oostenrijker Dominic Thiem, de Zwitser Stan Wawrinka en de Chinees Wu Yibing.

Coric stond van maart 2021 tot maart 2022 aan de kant. De rentree van de Kroaat ging aanvankelijk moeizaam met acht nederlagen in tien partijen, maar daarna ging het beter. Hij schreef het masterstoernooi in Cincinnati op zijn naam door in de finale de Griek Stefanos Tsitsipas te verslaan. In november bereikte hij met Kroatiƫ de halve finales van de Daviscup Finals en hij sloot het jaar af als de nummer 26 van de wereldranglijst.

“Dit betekent natuurlijk veel voor me na een heel heel zwaar seizoen en na mijn schouderoperatie”, reageerde Coric. “Dus ik wil iedereen oprecht bedanken. Hopelijk wordt volgend seizoen nog beter.”

Eerder kreeg Rafael Nadal de publieksprijs en ging de prijs voor nieuwkomer van het jaar naar de Deen Holger Rune. De Australiƫrs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis werden door de tennisfans gekozen tot favoriete dubbel.