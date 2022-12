Haase verslaat generatiegenoot De Bakker op NK tennis

Robin Haase heeft zich ten koste van generatiegenoot Thiemo de Bakker geplaatst voor de halve finales van de NK tennis. De 35-jarige Haase was de één jaar jongere De Bakker in Amstelveen met 6-4 3-6 6-3 de baas.

Haase en De Bakker waren enkele jaren de twee beste tennissers van Nederland. Haase is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 260, De Bakker heeft door diverse blessures geen ranking meer. De Bakker is al ruim drie jaar niet meer in actie gekomen op internationaal niveau.

Inmiddels zijn Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor de twee beste spelers van het land. Van de Zandschulp (27) is de mondiale nummer 35, Griekspoor (26) staat zestig plaatsen lager.

Haase neemt het zaterdag op tegen Griekspoor, die de pas 15 jaar oude Mees Röttgering met 6-1 6-2 versloeg.