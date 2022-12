Schouten zwemt op WK naar brons op 200 meter schoolslag

Tes Schouten heeft bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne brons veroverd op de 200 meter schoolslag. De 21-jarige zwemster kwam tot 2.18,19 en verbeterde daarmee voor de tweede keer op de dag haar eigen Nederlandse record.

De wereldtitel ging naar Kate Douglas uit de Verenigde Staten. Die bleef met 2.15,77 haar landgenoten Lilly King en Schouten voor.

Schouten had eerder op de dag haar oude Nederlands record van 2.19,55 al verbeterd naar 2.18,70. In de finale was ze nog sneller, maar de twee Amerikaanse zwemsters waren beter.

De schoolslagspecialiste had eerder al in Melbourne zilver gepakt op de 100 meter schoolslag achter King. Dat was voor Schouten de eerste medaille op een WK ooit.