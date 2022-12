Vermaarde Servische vrijetrappenspecialist Mihajlovic overleden

De Servische oud-voetballer en coach Sinisa Mihajlovic is op 53-jarige leeftijd overleden na een strijd tegen leukemie. Zijn familie bevestigde het overlijden van Mihajlovic, die in zijn actieve carrière als speler vermaard was om zijn vrije trappen.

Hij won als speler met Rode Ster Belgrado in 1991 de Europacup I en kwam 63 keer uit voor het nationale elftal van Joegoslavië. In Italië voetbalde hij voor achtereenvolgens AS Roma, Sampdoria, Lazio en Internazionale. Hij trainde onder meer AC Milan, Torino en Bologna en was kort bondscoach van Servië.

Mihajlovic was in dienst bij Bologna toen hij werd getroffen door leukemie. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur, maar hij kreeg dit jaar een terugval. Begin deze week werd hij met een infectie opgenomen in een ziekenhuis. In september werd de Serviër ontslagen als coach bij Bologna.