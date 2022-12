Skeletonster Kimberley Bos is als vijfde geƫindigd bij wereldbekerwedstrijden in Lake Placid. Ze kwam over twee runs tot 1.51,49. De zege was voor de Duitse Tina Hermann, die 1.51,06 op de klokken zette. Ook in de twee voorgaande wedstrijden van dit seizoen haalde Bos het podium niet.

Bos heeft dit seizoen als hoofddoel het WK in Sankt Moritz eind januari. De Nederlandse won vorig seizoen de World Cup en pakte brons op de Olympische Spelen van Beijing.