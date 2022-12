‘Barney’ wil volgens Van Gaal-filosofie verrassen op WK darts

Raymond van Barneveld wil volgens de filosofie van Louis van Gaal gaan verrassen op het WK darts. De nummer 32 van de wereld heeft verreweg niet zijn beste jaar gehad, maar houdt zichzelf net als de voetbalbondscoach in Qatar voor: ik kan wereldkampioen worden. “Ik waardeer het dat hij dat zegt. Je moet wel uitstralen waar je toe in staat bent”, aldus ‘Barney’.

Maar de 55-jarige Van Barneveld acht het pakken van zijn tweede wereldtitel bij de PDC toch zeker niet realistisch. “Ik ben voor niemand bang, maar er zijn hier zoveel waanzinnige spelers. En ik heb zelf een matig tot heel slecht jaar gehad en nooit drie of vier wedstrijden achter elkaar gewonnen. Tot die week in Wolverhampton zat alles tegen en daar zat eindelijk alles eens mee.”

Vorige maand haalde de Hagenaar in het Engelse Wolverhampton de halve finale van de Grand Slam of Darts, onder meer door twee keer de nummer 1 van de wereld Gerwyn Price te verslaan. Price kan ook al in de tweede WK-wedstrijd van Van Barneveld de tegenstander zijn, als beide darters hun eerste partij winnen. “Price heeft op een televisietoernooi nooit van mij gewonnen, maar dat zegt allemaal weinig.”

Voor Van Barneveld begint het toernooi dinsdag tegen de Brit Ryan Meikle, de nummer 48 van de wereld. “Dat is al een best lastige opgave. Ik sta wel hoger op de lijst, maar ik ga dit niet onderschatten. Dat heb ik een paar keer gedaan in de eerste ronde en dat is me duur komen te staan.” De Hagenaar verloor drie jaar geleden bij zijn aanvankelijke afscheid op het WK zijn eerste wedstrijd “zwaar klote” van Darin Young, vorig jaar was voormalig wereldkampioen Rob Cross te sterk in de tweede ronde.

Door de recente goede resultaten voelt ‘Barney’ zich “fantastisch” in aanloop naar zijn dertigste WK. “Ik zit boordevol zelfvertrouwen. Ik ben lekker aan het spelen, dus laat ze maar komen. Ik ga voor niemand opzij. Ik ga erin zonder druk, ik heb het WK al gehaald.”

Maar ook met een goede vorm komt het volgens Van Barneveld bij darts veel aan op geluk. “Op het gooien van dubbels is niet te trainen, dat blijft een loterij. Dat is hetzelfde als met de strafschoppen van Oranje op het WK: je kunt het hele jaar trainen en met je ogen dicht raak gooien, maar als er miljoenen mensen zitten te kijken is het heel anders. Als ik daarnaar kijk, denk ik soms wel: darters zijn mentaal verder dan voetballers.”

‘Barney’ wil, nadat hij in 2020 na ruim een half jaar een einde had gemaakt aan zijn dartpensioen, nog wel even door. “Het komende jaar wil ik in de top 32 blijven en het liefst nog naar de beste zestien. Dan kan ik elk televisietoernooi spelen.”