Steenbergen als snelste naar finale 200 m vrije slag op WK

Zwemster Marrit Steenbergen heeft zich bij de WK kortebaan in Melbourne met de beste tijd van alle deelnemers geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. De 22-jarige Friezin, die vrijdag al goud veroverde op de 100 meter wisselslag, kwam tot een tijd van 1.52,83. De finale is zondag kort na 10.30 uur Nederlandse tijd.

Ook de vrouwen van de 4×100 meter wisselslag komen later op zondag in actie in de finale. De tijd van 3.52,95 die Maaike de Waard, Tes Schouten, Kim Busch en Valerie van Roon klokten in de series, is een nieuw Nederlands record. Het oude record (3.53.97) stond sinds een jaar op naam van De Waard, Busch, Tessa Giele en Steenbergen. Het nieuwe record betekende de zesde tijd in Melbourne.

Voor Kira Toussaint volgt nog een finale op de 200 meter rugslag. Ze plaatste zich als zevende in 2.03,40.

Tessa Vermeulen (200m rugslag), Luc Kroon (200m vrije slag) en de mannenestafette 4x100m wisselslag waren niet snel genoeg voor een vervolg. Om 09.35 uur beginnen de finales met De Waard op de 100 meter vlinderslag.