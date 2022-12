Franse voetbalploeg bedankt maandag fans in Parijs

Het Franse voetbalelftal zal maandagavond de fans bedanken in Parijs. De verliezend finalist van het WK kiest waarschijnlijk als locatie de Place de la Concorde in plaats van de Champs-Élysées, waar een parade zou zijn geweest bij winst in de eindstrijd.

“Ze willen hun fans bedanken. Ze hebben deze plek samen met de Franse voetbalbond uitgekozen”, verklaarde minister van Sport Amélie Oudéa-Castera bij Radio France International.

Frankrijk verloor zondag onder het toeziend oog van president Emmanuel Macron de WK-finale met 4-2 na strafschoppen van Argentinië. Het team vliegt maandag terug naar Frankrijk, waar de ploeg van Didier Deschamps aan het begin van de avond wordt verwacht.

Macron zal de Franse selectie in januari ontvangen, kondigde Oudéa-Castera aan. “De president van de republiek zal u bedanken en u feliciteren.” De president sprak meteen na afloop van de finale al troostende woorden in de kleedkamer. “Ik ben trots op jullie”, zei hij.