Formule 1 scherpt regels voor politieke uitingen coureurs aan

In de Formule 1 worden strengere regels van kracht voor het uiten van politieke, religieuze en persoonlijke boodschappen rond de races. Coureurs moeten hiervoor vanaf nu toestemming hebben van autosportbond FIA, anders zijn zij in overtreding. Dit staat in een nieuw reglement van de bond.

Vooral zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en de inmiddels gestopte Sebastian Vettel gebruikten hun podium om ook maatschappelijke boodschappen uit te dragen. Zo kwam de Duitser Vettel vorig jaar op voor de lhbti-gemeenschap door het dragen van kleding in regenboogkleuren. Daar kreeg hij toen een waarschuwing voor.

Hamilton kwam de afgelopen jaren vooral in actie tegen racisme en droeg een shirt met daarop een boodschap tegen politiegeweld. Daarna kwam de FIA met een verbod op het dragen van een eigen shirt op het podium.

Het Formule 1-seizoen begint op 5 maart in Bahrein.