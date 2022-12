Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs voor wielerlegende Jan Janssen

Oud-wielrenner Jan Janssen heeft tijdens het Sportgala in Amsterdam de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ontvangen. De 82-jarige sportlegende ontving de oeuvreprijs voor onder meer zijn eindzege in de Tour de France van 1968. Hij was de eerste Nederlander die de Tour won.

De winnaar van vorig jaar, oud-wielrenner Hennie Kuiper, overhandigde Janssen in AFAS Live de bijbehorende plaquette.

De oeuvreprijs is na het overlijden van ‘vliegende huisvrouw’ Blankers-Koen in 2004 in het leven geroepen door sportkoepel NOC*NSF om de allergrootste sportlegendes uit de Nederlandse geschiedenis te eren.

Janssen won in zijn imposante carrière ook de Ronde van Spanje (1967) en de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix (eveneens 1967). Hij won in totaal zeven Touretappes en drie keer de groene trui als winnaar van het puntenklassement. In de beroemde Tour van 1968 won Janssen de slotetappe, een tijdrit, en reed hij de Belg Herman van Springel uit het geel.

“Het heeft lang geduurd, maar ik ben er toch blij mee”, zei Janssen. “Ik ben 82 en hoop nog zeker 90 te worden. Dan kan ik er nog acht jaar van genieten. Ik heb ook al een Jaap Eden voor Sportman van het Jaar, die won ik uiteraard vanwege de Tour in 1968. Die staat bij mij thuis pontificaal boven de open haard en heeft het dus altijd warm.”

Eerdere winnaars van de oeuvreprijs zijn: Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Ard Schenk, Johan Cruijff, Nico Rienks, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Peter Blangé, Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband, Edwin van der Sar, Anky van Grunsven, Teun de Nooijer, Rintje Ritsma, Joop Zoetemelk, Esther Vergeer, Yvonne van Gennip, Marianne Timmer, Richard Krajicek, Hennie Kuiper en Bibian Mentel.