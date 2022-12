Verstappen voor de derde keer gekozen tot Sportman van het Jaar

Autocoureur Max Verstappen is voor de derde keer gekozen tot Sportman van het Jaar. De 25-jarige Limburger veroverde dit jaar voor de tweede keer de wereldtitel in de Formule 1. Hij kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van zijn collega-sporters en de vakjury.

De coureur van Red Bull Racing won de verkiezing van twee andere genomineerde sporters, meervoudig wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen en olympisch kampioen schaatsen Thomas Krol.

Verstappen was zelf niet aanwezig op het Sportgala. Zijn jongere zus Victoria was naar AFAS Live in Amsterdam gekomen om voor hem de bijbehorende Jaap Eden Award in ontvangst te nemen uit handen van schaatscoryfee Ireen Wüst.

Verstappen was eerder Sportman van het Jaar in 2016 en 2021. In 2016 was hij de eerste Nederlandse winnaar en de jongste ooit van een Formule 1-race. Vorig jaar kreeg hij de eretitel vanwege zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Dit jaar prolongeerde hij zijn titel met een recordaantal van vijftien grand-prixzeges. Bovendien bezorgde hij samen met zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez renstal Red Bull het kampioenschap bij de constructeurs.

Na de uitreiking volgde een filmpje waarin tal van coureurs en oud-coureurs uit de Formule 1 Verstappen gelukwensten, onder wie Jackie Stewart, Nelson Piquet, Mark Webber, Nico Hülkenberg en Damon Hill.