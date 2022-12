Pelicans langs Spurs in NBA dankzij 40 punten McCollum

De basketballers van New Orleans Pelicans hebben na vier nederlagen op rij weer eens gewonnen. De ploeg won in de NBA met 126-117 van San Antonio Spurs. CJ McCollum speelde de hoofdrol bij de Pelicans met een score van 40 punten. Jonas Valanciunas kwam tot 16 punten en 10 rebounds. Jeremy Sochan was topscorer bij de Spurs met 23 punten. De Pelicans staan derde in de westelijke divisie.

Washington Wizards ging opnieuw onderuit. De ploeg verloor met 120-112 van Utah Jazz en noteerde al de 21e nederlaag van dit seizoen. Elf van de afgelopen twaalf wedstrijden gingen verloren. Malik Beasly maakte 25 punten voor de winnende ploeg uit Salt Lake City. Bradley Beal was ondanks het verlies van zijn team nog aardig op dreef voor de Wizards met 30 punten.