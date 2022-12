Wielrenner Bakelants stopt als professional

Jan Bakelants stopt als professioneel wielrenner. Dat heeft de 36-jarige Belgische renner, het afgelopen seizoen nog actief bij Intermarché-Wanty, zaterdag bij Sporza gemeld.

Bakelants sluit zijn loopbaan af met zeven profzeges. De laatste dateerde van afgelopen zomer, met een rit in de Ronde van Wallonië. In 2013 triomfeerde hij in een etappe van de Tour de France.

“Het was geen gemakkelijke beslissing”, zei Bakelants. “Tijdens de Tour kreeg ik te horen dat ik niet kon blijven bij Intermarché, na mijn ritzege in de Ronde van Wallonië eind juli begon het idee te komen er mee op te houden. Ik heb de knoop doorgehakt in samenspraak met mijn familie. Het voelt goed aan.”