NBA-koploper Celtics klopt concurrenten van Bucks tijdens kerst

De basketballers van Boston Celtics hebben op eerste kerstdag een belangrijke overwinning geboekt op de Milwaukee Bucks (139-118). Mede dankzij 41 punten vancas de koploper van de oostelijke divisie te sterk voor de nummer 2. Tatum maakte voor zijn vijfde wedstrijd op rij meer dan 30 punten.

Ook Celtics-speler Jaylen Brown was belangrijk in de tweede zege van de thuisclub op rij. Giannis Antetokounmpo, de sterspeler van de Bucks, kwam niet verder dan 27 punten. De Bucks verloren voor de derde keer op rij en staan nu op 22 zeges in 33 wedstrijden. De Celtics wonnen 24 van hun 34 duels.

Denver Nuggets deed als koploper van de westelijke divisie goede zaken met een zege op Phoenix Suns. Na verlenging werd het 128-125 tegen de nummer 4. Nikola Jokic was met 41 punten belangrijk voor de Nuggets.