Schaatsster Groenewoud weet niet wat ze kan op de 5000 meter

Schaatsster Marijke Groenewoud is na haar zege op de 3000 meter op het NK Allround de belangrijkste uitdaagster van Antoinette Rijpma-De Jong, die na twee afstanden aan de leiding gaat. De 23-jarige Friezin van Team AH-Zaanlander won de 3000 meter in 3.59,40, maar heeft geen idee waartoe ze in staat is op de afsluitende 5000 meter woensdag. “Geen idee, ik heb de 5000 meter nog nooit gereden.”

Groenewoud deed in 2021 een keer eerder mee aan het NK allround, maar reed toen de laatste afstand niet. “Ik was zo bang voor die 5 kilometer dat ik van tevoren mijn 1500 meter verpestte”, vertelde ze daarover. “Ik had angst voor die twaalf rondjes en dat ik kapot zou gaan.” Voor woensdag heeft ze meer vertrouwen. “Het is lekker dat ik die 3000 meter nu stabiel rijd. Dat geeft vertrouwen en ik weet dat ik in orde ben.”

Eerst is er woensdag de 1500 meter waarop Groenewoud ongeveer een seconde moet goedmaken op Rijpma-De Jong. De schaatsster kwam tot dusver nauwelijks in actie als allroundster. Ze reed vooral de 1000 en 1500 meter en kwam daarnaast uit op de massastart en de marathons. “Ik was toen iets meer een sprintster. Nu doe ik de langere afstanden en marathons en dat gaat best goed.”

Groenewoud wil zich plaatsen voor de EK allround, maar heeft ook de nationale allroundtitel nog in haar hoofd. Ook wil ze marathons blijven rijden. “Het NK marathon op 1 januari staat altijd in de agenda.”