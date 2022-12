Rijpma-De Jong voor vierde keer Nederlands kampioen allround

Antoinette Rijpma-De Jong heeft voor de vierde keer de nationale allroundtitel veroverd. De 27-jarige schaatsster van Jumbo-Visma finishte met 6.57,06 als derde op de afsluitende 5000 meter en hield daarmee Marijke Groenewoud achter zich in het klassement. Die werd op haar eerste 5000 meter ooit tweede met 6.55,75.

De zege op de 5000 meter ging naar Sanne in ’t Hof. De specialiste op de langste afstand was met 6.53,23 de snelste. Groenewoud plaatste in het rechtstreekse duel met Rijpma-De Jong een vroege aanval, leek daarna te worden bijgehaald maar won de rit alsnog. Ze moest voor de titel echter bijna 10 seconden goedmaken op haar tegenstander.

Rijpma-De Jong werd eerder Nederlands kampioene allround in 2016, 2020 en 2021. Dat waren voor dit NK ook de laatste drie NK’s waaraan ze deelnam. De Friezin is ook de titelverdedigster op het EK allround. Ze won het EK allround twee keer, in 2019 en in 2021.

Achter Rijpma-De Jong eindigde Groenewoud als tweede en Joy Beune als derde. De drie schaatssters kunnen zich ook opmaken voor deelname aan het EK allround, dat van 6 tot en met 8 januari wordt verreden in het Noorse Hamar.