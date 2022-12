Nageeye loopt volgend jaar opnieuw marathon van Rotterdam

Abdi Nageeye doet in april opnieuw mee aan de marathon van Rotterdam. De 33-jarige winnaar van de vorige editie gaat in Rotterdam de strijd aan met de Belg Bashir Abdi, wiens komst al was aangekondigd. Het wordt pas de derde keer dat de twee vrienden dezelfde marathon lopen.

“Met een aansprekend duo als Abdi & Abdi belooft het opnieuw een spectaculaire marathon te worden”, aldus organisator Mario Kadiks. “Met zulke toppers kun je een mooie race en snelle tijden verwachten. Voor Nageeye staat ook de Nederlandse titel op het spel, want de NK zijn de komende twee jaar terug in Rotterdam.”

Nageeye en Abdi waren in de zomer van 2021 wereldnieuws. Tijdens de olympische marathon in Sapporo hielp Nageeye zijn trainingsmaat met motiverende armgebaren aan een medaille. De Nederlander en Belg werden respectievelijk tweede en derde. In april dit jaar won Nageeye met wat hulp van Abdi als eerste Nederlander de marathon van Rotterdam.

“Wat vriendendiensten betreft houden ‘Abdi & Abdi’ elkaar nu in evenwicht. Ze staan quitte. Volgend jaar gaan ze bij de marathon van Rotterdam opnieuw een rechtstreeks gevecht met elkaar aan, met als inzet een tweede zege op de Coolsingel én weer een pr. Een prestigieuze ‘race in een race’”, aldus de organisatie.

Dit jaar won Nageeye de marathon van Rotterdam met een tijd van 2.04.56. Een jaar eerder liep Abdi een parcoursrecord van 2.03.36, de snelste tijd ooit gelopen op Europese bodem. Komend jaar wil hij dat record gaan aanvallen.

De marathon van Rotterdam is op zondag 16 april.