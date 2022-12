Wiebes wint bij NK baanwielrennen na scratch ook afvalkoers

Lorena Wiebes heeft bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen haar tweede titel behaald. De 23-jarige Mijdrechtse was in Omnisport in Apeldoorn de beste op de afvalkoers. Wiebes won een dag eerder al de scratch.

Nina Kessler eindigde op de afvalkoers als tweede, voor Marjolein van ’t Geloof.

“Ik heb nog niet zo heel veel ervaring op dit onderdeel, maar ik heb natuurlijk mijn sprint als wapen”, zei Wiebes. “Het begin was wat hectisch en zelfs even ronduit gevaarlijk. Ik wil graag winnen, maar me blesseren is ook weer niet de bedoeling. Maar later werd het overzichtelijker en ik kon het gelukkig afmaken.”

Wiebes komt donderdag met Marit Raaijmakers ook nog uit op de koppelkoers.