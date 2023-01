Djokovic krijgt warm welkom in Australië maar verliest dubbelspel

Novak Djokovic heeft een warm welkom gekregen van de Australische tennisfans bij zijn eerste wedstrijd in Australië sinds zijn uitzetting vorig jaar. De 21-voudig grandslamkampioen verloor ondanks de steun zijn dubbelspelwedstrijd in Adelaide. Samen met de Canadees Vasek Pospisil redde Djokovic het niet tegen de Bosniër Tomislav Brkic en de Ecuadoraan Gonzalo Escobar: 6-4 3-6 5-10.

Baan 1 van het ATP-toernooi van Adelaide was volgepakt en de fans scandeerden massaal “Novak, Novak”. Bovendien waren er veel Servische vlaggen te zien op de tribunes.

Het was de vraag hoe de terugkeer van Djokovic ontvangen zou worden in Australië. De voormalig nummer 1 van de wereld werd vorig jaar het land uitgezet, omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. Er gold toen voor de deelstaat Victoria een vaccinatieplicht om het land in te mogen. Djokovic reisde desondanks af naar Melbourne, maar werd na een dagenlange soap en een rechtszaak weer huiswaarts gestuurd. De houding van Djokovic leidde tot verdeelde reacties in het land.

“Ik hoop dat het allemaal positief gaat worden, al is dat natuurlijk iets wat je niet kunt voorspellen”, zei de Serviër vorig week over zijn terugkeer. “De mensen in Australië houden van tennis en zijn sportgek, dus ik hoop dat er veel mensen gaan kijken en we een mooie tijd kunnen beleven.”

Djokovic neemt het in het enkelspel op tegen de Fransman Constant Lestienne. Hij bereidt zich voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Dat toernooi begint over twee weken.