Van Loon tweede in tweede etappe Dakar Rally bij auto’s

Autocoureur Erik van Loon heeft in de tweede etappe van de Dakar Rally net naast de overwinning gegrepen. Van Loon, die een plek in de top 5 van de woestijnrally als doelstelling heeft uitgesproken, kwam 14 seconden tekort voor de dagzege bij de auto’s.

In de laatste kilometers tussen Sea Camp en Alula verloor Van Loon tijd op titelverdediger Nasser Al-Attiyah uit Qatar, die uiteindelijk als eerste eindigde. Carlos Sainz uit Spanje eindigde in zijn Audi op de derde plek. Sainz eindigde op 5 minuten van Al-Attiyah, maar blijft wel de leider in het klassement. Van Loon is door zijn tweede plek gestegen naar de dertiende plek.