Griekspoor wint in Pune ook van Italiaanse tennisser Cecchinato

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het ATP-tennistoernooi van Pune in India gewonnen van Marco Cecchinato. De 26-jarige nummer 2 van Nederland versloeg de Italiaan in twee sets: 6-4 6-4.

Het was de eerste ontmoeting op het hoogste niveau tussen Griekspoor en Cecchinato, die elkaar op de wereldranglijst weinig ontlopen: 95e en 101e.

In de kwartfinales neemt Griekspoor, die in de eerste ronde de Spanjaard Jaume Munar uitschakelde, het op tegen de als eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic of de Spanjaard Roberto Carballes Baena.

Eerder op woensdag verloor Tim van Rijthoven in de tweede ronde in Pune van de Rus Aslan Karatsev. Botic van de Zandschulp, die als nummer 2 is ingeschaald, speelt voor een plek in de kwartfinale tegen de Italiaan Flavio Cobolli.