Djokovic moet in Adelaide knokken voor 92e toernooizege

Novak Djokovic heeft moeten knokken om zijn 92e toernooizege te boeken. De Serviër moest tegen de jonge Amerikaan Sebastian Korda in de tweede set een matchpoint wegwerken, maar won uiteindelijk het toernooi van Adelaide na een partij die meer dan drie uur duurde: 6-7 (8) 7-6 (3) 6-4.

Djokovic, die in de halve finales de Rus Daniil Medvedev had uitgeschakeld, was als eerste geplaatst in Adelaide. Het was zijn eerste optreden in Australië nadat hij een jaar geleden het land werd uitgezet omdat hij weigerde zich te laten vaccineren tegen corona.

Djokovic (35) is een van de favorieten voor de titel op de Australian Open, die op 16 januari beginnen. Hij verloor er in 2018 voor het laatste een partij en won daarna de edities van 2019, 2020 en 2021 waarna hij vorig jaar zijn titel niet mocht verdedigen.