Derde etappezege motorcoureur Luciano Benavides in Dakar Rally

De Argentijnse motorcoureur Luciano Benavides (Husqvarna) heeft het eerste deel van de marathonetappe bij de motoren gewonnen. Het was al de derde etappezege voor Benavides, die een voorsprong had van 1 minuut en 38 seconden op de Australiër Daniel Sanders (GasGas). De Amerikaan Skyler Howes (Husvarna), vierde in de rituitslag, nam opnieuw de leiding in het klassement.

Howes nam de leiding over van KTM-rijder Kevin Benavides, de oudere broer van de dagwinnaar. Met de top 3 binnen de 3 minuten blijft de wedstrijd bij de motoren ongemeen spannend. Howes heeft als leider een voorsprong van 28 seconden op de Australiër Toby Price, de winnaar van de Dakar Rally in 2016 en 2019. Kevin Benavides, winnaar in 2021, volgt als derde op 2 minuten en 44 seconden.

Bij de auto’s won de Fransman Sébastien Loeb. Het was al de vierde dagzege op rij voor de negenvoudig wereldkampioen rally rijden. Loeb hield zijn land- en teamgenoot Guerlain Chicherit en de Zweed Mattias Ekström (Audi) achter zich. De leiding bleef in handen van viervoudig winnaar Nasser Al-Attiyah (Toyota). De Qatarees lijkt zich te richten op het klassement en mengde zich opnieuw niet in de strijd om de dagzege. De Braziliaan Moraes (Toyota) en Loeb zijn de nummers 2 en 3 in het klassement.