Tsitsipas eenvoudig naar tweede ronde Australian Open

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De 24-jarige Griek versloeg in Melbourne de Fransman Quentin Halys met 6-3 6-4 7-6 (6).

Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld, zette de toon door meteen de eerste game op love te winnen. Hij verzilverde vervolgens in de vierde game zijn eerste breakpoint en verzekerde zich eenvoudig van de setwinst. In zijn laatste twee opslagbeurten wist Halys zelfs geen punt te pakken, 6-3.

Tsitsipas, die drie keer de halve finales bereikte in Australiƫ, had ook in de tweede set genoeg aan een enkele break. Hij brak de Fransman om op 3-2 te komen en benutte op 5-4 zijn tweede setpoint (6-4).

De nummer 3 van de plaatsingslijst nam in de derde set een 2-0-voorsprong, voordat Halys zich herpakte. De mondiale nummer 61 brak Tsitsipas twee keer op rij, maar leverde bij een 2-4-stand opnieuw zijn eigen service in. De Griek poetste vervolgens op 5-6 drie setpoints van Halys weg om er een tiebreak uit te slepen. De Fransman kwam dankzij twee mini-breaks op 0-3, maar gaf zijn voorsprong snel weer weg. Tsitsipas verzekerde zich daarna van de zege door zijn tweede matchpoint te benutten.