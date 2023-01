Formule 1 houdt vast aan 23 races, geen vervanger GP China

De Formule 1 heeft ervoor gekozen komend seizoen de Grote Prijs van China niet te vervangen door een andere race. Daardoor blijft het aantal wedstrijden op 23, nog altijd meer dan ooit. Eerder waren er 24 gepland. De race in Shanghai werd begin december geschrapt vanwege aanhoudende moeilijkheden door de coronapandemie.

Door het niet vervangen van de race in China is er tussen 2 april en 30 april een gat op de kalender. De coureurs hebben even de tijd om zich na race nummer 3 in Melbourne voor te bereiden op de GP van Azerbeidzjan.