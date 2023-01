Regen zorgt voor verschuivingen tennispartijen in Melbourne

Een aantal tennispartijen uit de eerste ronde van de Australian Open is noodgedwongen verplaatst naar woensdag. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar moest dinsdag eerst vanwege de hitte en later vanwege een regenbui de wedstrijden op de buitenbanen stilleggen. Inmiddels wordt er in Melbourne op alle banen weer gespeeld, maar is het te kort dag om de eerste ronde te voltooien.

Alleen de wedstrijden op de banen van de Rod Laver Arena, de Margaret Court Arena en de John Cain Arena konden allemaal doorgegaan. Dat zijn stadions met een dak. De Serviër Novak Djokovic is in het grootste stadion, de Rod Laver Arena, zojuist begonnen aan zijn partij tegen de Spanjaard Roberto Carballés Baena.