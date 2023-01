Middelkoop en Haase krijgen wildcard en kunnen titel verdedigen

Tennissers Matwé Middelkoop en Robin Haase hebben een wildcard ontvangen voor het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO Open. Het Nederlandse duo veroverde vorig jaar de titel in Rotterdam.

Middelkoop (39) en Haase (35) vormen dit seizoen een vast koppel, nadat laatstgenoemde heeft besloten zich vanaf dit jaar meer te concentreren op het dubbelspel. Middelkoop is de nummer 21 van de wereld in het dubbelspel, Haase staat 42e. Vorig jaar waren ze in de finale te sterk voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en de Duitser Tim Pütz.

Ook Wesley Koolhof, de nummer 3 van de wereld, is opnieuw van de partij. Hij was nog nooit de beste in Ahoy. Koolhof (33) vormt een koppel met de Brit Neal Skupski. Krajicek heeft de wildcards voor het kwalificatietoernooi voor het enkelspel toegezegd aan Jelle Sels, Gijs Brouwer en Jesper de Jong.

Het ABN AMRO Open begint op maandag 13 februari.