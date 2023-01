Tsitsipas was voorbereid op Griekspoor in vorm en kreeg ‘boost’

Stefanos Tsitsipas was voorbereid op een speler die net als hij in goede vorm verkeert, te weten Tallon Griekspoor. De Griekse outsider voor de titel versloeg de Nederlander in de derde ronde van de Australian Open in drie sets: 6-2 7-6 (5) 6-3.

“Het was een uitdaging tegen een speler die het de afgelopen tijd zo goed heeft gedaan. Hij had een goede reeks de afgelopen twee, drie weken. Ik wist dat ik vandaag aan de bak moest”, zei de nummer 3 van de plaatsingslijst.

“Het was niet makkelijk in de tweede set. Ik weet niet hoe ik die heb overleefd, maar ik heb manieren gevonden om in de set en die tiebreak te blijven. Ik heb gewoon gewacht. De tweede set was belangrijk om een voorsprong te houden en een psychologische boost te krijgen voor wat me te wachten stond in de derde set. Al met al was ik blij met mijn niveau.”

Tsitsipas heeft dit jaar nog geen wedstrijd verloren en is in Melbourne nog zonder setverlies. Hij geldt als een van de outsiders voor de titel op de Australian Open. “Ik doe geen voorspellingen, omdat de sport die ik beoefen onvoorspelbaar is. Natuurlijk zijn er favorieten, dat weet iedereen. Maar als ik er niet bij ben met mijn hoofd, dan maakt het niet uit tegen wie ik speel”, aldus Tsitsipas.

“Als ik mijn beste tennis kan spelen op de belangrijke momenten, dan maakt het niet uit wie er aan de andere kant van het net staat. Ik reageer niet op mijn tegenstander, maar ik ga er zelf voor. Je moet zelf je kansen creĆ«ren en groot durven denken. Daar hou ik van. En als ik mezelf weet te overtreffen, dan is dat een heerlijk gevoel.”

De 24-jarige Tsitsipas, die op zijn eerste grandslamtitel mikt, neemt het in de vierde ronde op tegen de Italiaan Jannik Sinner.