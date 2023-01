Formule 1 nijdig over ‘onaanvaardbare bemoeienis’ FIA-baas

De eigenaren van de Formule 1 zijn boos op voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de mondiale autosportbond FIA. Die heeft “onaanvaardbare” opmerkingen gemaakt over de financiële waarde van de koningsklasse en zich tegen de afspraken in bemoeid met commerciële zaken.

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1, hebben hun ongenoegen geuit in een brief aan de FIA, die ook naar de Formule 1-teams is verstuurd.

De relatie tussen de Formule 1 en de FIA is onder spanning gekomen door tweets van Ben Sulayem, waarin hij verkondigde dat de koningsklasse niet te koop is voor alleen maar veel geld. Hij doelde daarmee op een overnamebod vanuit Saudi-Arabië van 20 miljard dollar.

“Elke potentiële koper wordt geadviseerd zijn gezonde verstand te gebruiken, te denken aan het algemeen belang van de autosport en te komen met een duidelijk, duurzaam plan, niet alleen met een zak geld”, meldde Ben Sulayem.

Dat was tegen het zere been van de eigenaren, die wijzen op een deal uit 2000 waarin de FIA instemde met het afstaan van de commerciële rechten aan de Formule 1. De bond zou zich voortaan alleen bezighouden met sportieve regelgeving.

“Wij zijn van mening dat deze opmerkingen, gemaakt op het officiële social media-account van de FIA-voorzitter, op onaanvaardbare wijze inbreuk maken op deze rechten”, melden juristen van de Formule 1 in de brief.