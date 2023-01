De Nederlandse schaker Anish Giri heeft in de negende ronde van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee gewonnen van Ding Liren. De Chinees gaf na 37 zetten op met wit.

Jorden van Foreest kon zijn eerste overwinning van zondag in de achtste ronde geen passend vervolg geven. De tweede Nederlander in het toernooi, die in 2021 de eindzege pakte in Wijk aan Zee, speelde remise tegen de voor de Verenigde Staten uitkomende Levon Aronian.