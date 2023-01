Schaker Giri blijft na remise in spoor van koploper Abdoesattorov

De Nederlandse schaker Anish Giri heeft in de tiende ronde van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee remise gespeeld tegen de Amerikaanse grootmeester Wesley So. De twee besloten na 34 zetten dat de stelling op het bord geen winnaar zou opleveren en kozen voor puntdeling.

Giri, die tegen So met zwart speelde, is op 6,5 punten gekomen na tien partijen. Hij staat daarmee nog altijd tweede in de tussenstand, een half punt achter Nodirbek Abdoesattorov. De Oezbeekse leider speelde ook remise, tegen de Chinees Ding Liren. Giri en Abdoesattorov treffen elkaar vrijdag in de elfde ronde.

Het internationale toernooi in Wijk aan Zee telt nog drie speelronden. Giri doet sinds 2011 mee, maar jaagt nog altijd op zijn eerste eindzege. Hij won in de 85e editie al wel van de Noor Magnus Carlsen en Ding Liren, respectievelijk de nummers 1 en 2 van de wereld.