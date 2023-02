Antetokounmpo weer boven de 50 punten en James nadert NBA-record

Basketballer Giannis Antetokounmpo heeft in de NBA weer meer dan 50 punten in een wedstrijd gemaakt. De 28-jarige vedette van Milwaukee Bucks leidde zijn ploeg met 54 punten naar een zwaarbevochten zege op Los Angeles Clippers: 106-105. Antetokounmpo bleef 1 punt verwijderd van zijn persoonlijk record, dat hij begin dit jaar neerzette tegen Washington Wizards.

De Bucks boekten hun zesde overwinning op rij en staan in het oosten op de tweede plaats, vlak achter Boston Celtics. Antetokounmpo miste afgelopen maand een paar wedstrijden vanwege een knieblessure, maar verkeert sinds zijn terugkeer in topvorm. De Griek tekende begin deze week tegen New Orleans Pelicans voor 50 punten en ging daar tegen de Clippers overheen. Hij pakte ook 19 rebounds. De Bucks knokten zich terug van een achterstand van 21 punten.

LeBron James hielp Los Angeles Lakers met 26 punten aan een overwinning op Indiana Pacers: 112-111. De 38-jarige Amerikaan heeft nog 63 punten nodig om het NBA-record van Kareem Abdul-Jabbar te verbeteren. James staat nu op 38.325 punten, Abdul-Jabbar mag zich met 38.387 nog heel even de topscorer aller tijden van de Amerikaanse topcompetitie noemen. De Lakers spelen komende week twee thuiswedstrijden. De kans is groot dat James dan het record overneemt. Volgens Amerikaanse media komt de 75-jarige Abdul-Jabbar als toeschouwer naar beide wedstrijden in LA.